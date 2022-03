Police au Luxembourg : Les commissariats fusionnent de plus en plus

NIEDERANVEN- La première pierre du commissariat de police de Syrdall, qui va regrouper les sites de Niederanven, Roodt-sur-Syre et Moutfort, a été posée ce lundi.

Faire fusionner des commissariats de police pour garantir davantage de présence policière sur le terrain. C'est l'objectif fixé par le ministère de la Sécurité intérieure. A ce titre, Henri Kox, le ministre de tutelle, a posé ce lundi à Niederanven la première pierre du futur commissariat Syrdall, qui regroupera à partir de 2023 les sites de Niederanven, Roodt-sur-Syre et Moutfort.

Pour rappel, le premier commissariat «nouvelle génération» (regroupement des sites de Schifflange et de Monderdange) avait été inauguré en 2016 à Schifflange. Mais cet objectif n'est-il pas contradictoire? Comment la police peut-elle être davantage présente sur le terrain avec moins de commissariats? «Avec plusieurs commissariats, davantage de policiers doivent être à l'accueil et ne peuvent donc pas aller sur le terrain», explique Henri Kox.

«Avec 4 à 5 policiers par commissariat, on ne peut pas faire grand-chose, appuie Raymond Weydert, le bourgmestre de Niederanven. D'autant que les cambriolages augmentent dans la commune». De plus, le futur commissariat aura des horaires élargis, de 7h à 21h pendant les jours ouvrables, souligne le ministre, qui ajoute que cette disparition physique de commissariats s'inscrit dans la montée en puissance du «e-commissariat», autrement dit la possibilité de réaliser un certain nombre de démarches en ligne (exemple: dépôt de plainte).