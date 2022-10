Au Luxembourg : Les communes «devraient être systématiquement consultées» par l'État

«Les communes ne sont pas assez prises en compte par l'État», déplore Emile Eicher, président du Syvicol. Le Syndicat des villes et des communes luxembourgeoises a présenté ce lundi, 36 propositions, en vue des élections législatives du 8 octobre 2023. Elle s'inscrivent dans neuf domaines: la consultation et la collaboration, les finances communales, l'organisation et la compétence des communes, la simplification administrative et la digitalisation, la fusion de communes, le logement, la participation citoyenne, les offices sociaux et l'enseignement. Objectif affiché: établir des communes «fortes et autonomes» disposant de moyens financiers et de personnels «adéquats», au service des citoyens.