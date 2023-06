Les communes «ont le pouvoir d’agir sur le logement»

«Sur le logement, les communes ont beaucoup d’influence, tout ne vient pas du ministère», assure Gilles Hempel, directeur de la Fondation pour l’accès au logement. L’échelon local aurait beaucoup de pouvoir sur «le cadre réglementaire, les PAP, PAG, etc. Ce sont les communes qui peuvent favoriser ou limiter le développement de certaines formes de logement».

Un manque de volonté?

«Cependant, l’acteur le plus important reste le secteur privé», tempère Émile Eicher (CSV), président du Syndicat des villes et communes du Luxembourg (Syvicol). Il insiste sur «la nécessité d’alléger les procédures» et estime que «dans le contexte actuel, une solution doit aussi être trouvée avec les banques, qui prêtent de moins en moins».