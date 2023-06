Santé au Luxembourg: «À ce rythme, les réserves de l'assurance maladie auront disparu dans 5 ou 6 ans»

Un groupe de travail va «analyser la situation et faire des propositions» dans le but de résorber le déficit, a expliqué Paulette Lenert.

Les réserves de l’assurance maladie-maternité ont tendance à s’amenuiser, ont constaté mercredi les participants à la quadripartite (gouvernement, syndicats, représentants des employeurs et des prestataires des soins de santé), réunis à Mondorf-les-Bains. «Nous sommes grosso modo dans la lignée prévue, avec une dégradation de la situation», résume Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

À cause d’un déficit prévu de 41,5 millions d’euros cette année (autant qu’en 2022), les réserves de l’assurance maladie-maternité devraient fondre d’autant, pour atteindre 820,2 millions d’euros. Pour l’instant, elles représentent 19,1% des dépenses courantes, alors que le seuil minimal est fixé à 10% par le Code de la Sécurité sociale. Mais «à ce rythme, elles auront disparu dans cinq ou six ans», alerte Cédric Neiens, directeur financier de la CNS.

Un groupe de travail va «analyser la situation et faire des propositions» dans le but de résorber le déficit, a expliqué Paulette Lenert. «Il y a des pistes, comme identifier les dépenses qui ne relèvent peut-être pas de la CNS», explique Christophe Knebeler, secrétaire général adjoint du syndicat LCGB. Il déplore que «l’ordre du jour de la réunion était presque identique aux précédentes réunions», signe selon lui que l’on «tourne en rond depuis des années» et que l’on «n’avance pas assez vite» sur certains dossiers.