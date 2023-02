Au Luxembourg : Les conducteurs ivres étaient nombreux sur les routes

Ils ont commencé le week-end au volant avec un coup dans le nez, ils le termineront piétons et dégrisés. La police a confisqué toute une collection de permis de conduire dans la nuit de vendredi à samedi à divers endroits du pays. Des contrôles d'alcoolémie massifs étaient effectués de 20h à 1h30 sur la N10 à Born et Grundhof et sur la N11 à Echternach, sur réquisition du procureur. En tout, 483 automobilistes ont dû souffler dans le ballon, dont 11 avaient trop bu et ont été verbalisés. Un permis de conduire a été retiré sur place.