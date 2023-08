Les confessions de Jennifer Aniston sur les débuts de «Friends»

Jennifer Aniston sur le plateau de «Live with Kelly and Mark».

Jennifer Aniston a confirmé cette semaine lors d’une interview dans le talk-show «Live with Kelly and Mark» avoir eu des sentiments pour David Schwimmer.

Kelly Ripa, l’animatrice de l’émission, a déclaré: «Vous et David aviez le béguin l’un pour l’autre au début de la série.» À cela, Jennifer Aniston a répondu «oui», haut et fort. «Dès le début du tournage, j’étais amoureuse de David Schwimmer», a confié l’actrice. «Nous avons laissé les choses se faire à la télévision.»

Premier baiser «agréable» lors de la saison 2

Est-ce que Jennifer Aniston et David Schwimmer ont fait quelque chose avant de s’embrasser en tant que Rachel et Ross dans la saison 2? Non. Ce premier baiser à l’écran était aussi leur premier, s’est souvenue Jennifer Aniston. «C’était en fait très agréable», a avoué la comédienne. «Nous avons simplement mis tout notre amour et notre adoration l’un pour l’autre dans Ross et Rachel.»