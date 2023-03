Selon la Cour des comptes : Les conflits d'intérêts persistent dans l'UE

«Tant la Commission européenne que les États membres ont déployé des efforts pour lutter contre les conflits d’intérêts, mais des failles persistent», en particulier pour détecter et signaler les situations à risque, observe un rapport de l'institution basée au Luxembourg. La Politique agricole commune (PAC) et la politique de cohésion (financement de projets pour réduire les écarts de richesse entre régions) constituent les deux plus gros postes du budget de l'Union européenne, avec respectivement 56 milliards et 64 milliards d'euros de fonds distribués en 2021.