Au Luxembourg : Les conflits entre clients et entreprises résolus en douceur

LUXEMBOURG - L'Institut luxembourgeois de la régulation (ILR) a géré, en 2021, 131 procédures de médiation entre des clients mécontents et des professionnels des communications électroniques, de l'énergie ou des services postaux.

Luc Tapella, directeur de l'ILR, et Ajla Mumdzic, du service juridique de l'ILR, ont présenté le bilan 2021 du service de médiation de l'ILR.

Votre Internet à la maison ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait, saute régulièrement? Vous n'êtes pas d'accord avec votre décompte annuel de gaz ou d'électricité? Le colis que vous avez envoyé est arrivé abîmé ou s'est perdu en chemin? Si c'est le cas et que vous n'arrivez pas à vous entendre avec le professionnel concerné, vous pouvez solliciter l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR).

L'ILR propose en effet un service gratuit de médiation pour les litiges concernant les services de télécommunications, les secteurs de l'énergie (électricité et gaz naturel) et les services postaux. Ce service de médiation, qui a fêté ses 10 ans et son 1 000e dossier en 2021, a géré 131 demandes l'année passée, un chiffre relativement stable par rapport aux années précédentes.