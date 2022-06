Tensions internationales : Les conseillers de Biden et Xi ont échangé pendant 4h au Luxembourg

LUXEMBOURG – Jake Sullivan, principal conseiller diplomatique du président américain Joe Biden, et Yang Jiechi, qui occupe la même fonction auprès du président chinois, étaient réunis lundi en terrain neutre.

Les échanges ont été «francs», selon Pékin et Washington: les principaux conseillers en sécurité et diplomatie de la Chine et des États-Unis se sont longuement entretenus, lundi, au Luxembourg, après plusieurs jours d'échanges acrimonieux, notamment sur Taïwan. Le ton a baissé d'un cran lors de la réunion à Luxembourg-Ville, par rapport à la semaine dernière, lorsque le ministre chinois de la Défense a averti que son pays n'hésiterait pas à déclencher une guerre à propos de Taïwan, tandis que son homologue américain critiquait les activités militaires «provocatrices et déstabilisantes» de Pékin.

Jake Sullivan, principal conseiller diplomatique du président américain Joe Biden, et Yang Jiechi, qui occupe la même fonction auprès du président chinois, n'ont cependant pas annoncé de compromis sur leurs principaux points de désaccord, notamment Taïwan, que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire et entend reprendre un jour, par la force si nécessaire. «La question de Taïwan touche au fondement politique des relations sino-américaines et, si elle n'est pas traitée correctement, aura un impact préjudiciable», a déclaré M. Yang, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, exhortant les Etats-Unis à éviter les «mauvais jugements» et les «illusions» sur ce sujet.

Archive AFP

«Préoccupations concernant les actions agressives de Pékin»

Le conseiller de Joe Biden a, lui, «répété notre position de longue date sur une Chine unique, ainsi que nos positions et préoccupations concernant les actions coercitives et agressives de Pékin dans le détroit de Taïwan», selon un communiqué de la Maison -Blanche. Les tensions à propos de Taïwan n'ont cessé de monter ces derniers mois, avec notamment la multiplication des incursions d'avions militaires chinois dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de l'île.

Le président américain avait récemment semblé remettre en cause ce délicat équilibre diplomatique en assurant que les Etats-Unis défendraient militairement l'île autonome si Pékin l'envahissait. M. Sullivan a réaffirmé la politique dite d'«ambiguïté stratégique» par laquelle les États-Unis reconnaissent diplomatiquement la Chine communiste mais dans le même temps soutiennent militairement Taïwan.

L'entretien à Luxembourg entre MM Sullivan et Yang, qui avaient échangé par téléphone le 18 mai, a duré quatre heures et demie, selon une haute responsable de l'exécutif américain. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a évoqué un échange «franc» et «productif», lors duquel Jake Sullivan a «souligné l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes». L'agence de presse officielle Chine nouvelle a aussi qualifié l'entretien de «franc, approfondi et constructif».