Etats-Unis: Les conservateurs s’attaquent aux chercheurs en désinformation

Les chercheurs et think tanks qui étudient la désinformation aux États-Unis disent faire face à une campagne judiciaire acharnée de la part des conservateurs, qu’ils dénoncent comme une tentative d’intimidation à l’approche de la prochaine élection présidentielle américaine.

Un frein à leur travail

De l’intimidation

Dans une déclaration à l’AFP, l’université Stanford s’est dite «extrêmement préoccupée par les efforts actuels pour entraver la liberté de recherche et discréditer des travaux légitimes et nécessaires». En mai, America First Legal, une organisation ayant à sa tête un ancien conseiller de Donald Trump, Stephen Miller, a saisi la justice en Louisiane pour frapper le cœur de ce qu’il appelle un «système de censure»: des universitaires, mais aussi des chercheurs de think tanks, comme l’Atlantic Council. L’un des plaignants est Jim Hoft, fondateur du site conspirationniste Gateway Pundit.