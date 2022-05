Belgique/Province de Luxembourg : Les consultations annulées ce lundi dans les hôpitaux Vivalia

L'intercommunale de soins de santé a subi, durant la nuit de vendredi à samedi, une attaque informatique de «grande ampleur» qui a entraîné le blocage de 200 serveurs et 1 500 ordinateurs.

Vivalia indique avoir identifié la source d’intrusion et colmaté la brèche.

Toutes les consultations (sauf exceptions qui seront directement communiquées aux patients) sont annulées ce lundi dans les hôpitaux de l'intercommunale de soins de santé Vivalia, indique rtbf.be. Pour rappel, Vivalia est une intercommunale de soins de santé qui gère les services hospitaliers et les soins de santé dans les 47 communes affiliées (toutes les 44 communes de la province de Luxembourg et trois autres de la province de Namur).

La cause de ces annulations est une cyberattaque qui a touché Vivalia, durant la nuit de vendredi à samedi. Qualifiée de «grande ampleur», elle a entraîné le blocage de 200 serveurs et 1 500 ordinateurs des hôpitaux et maisons de repos. Les opérations d'urgence, qui ne nécessitent pas le laboratoire, seront elles maintenues.