Xavier Bettel: Les contacts avec Poutine complètement rompus

Les relations entre Xavier Bettel et Vladimir Poutine sont complètement «au point mort», admet le Premier ministre, plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine. Le Luxembourgeois avait pourtant essayé de dialoguer avec le président russe à maintes reprises. «J’ai arrêté les contacts avec Poutine et je ne le regrette pas. J’ai essayé… Le but était de vouloir faire avancer les choses mais quand j’ai vu qu’il n'y avait pas de volonté du côté russe... J’ai essayé de tendre la main à Poutine» confie-t-il.