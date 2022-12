Au Luxembourg: Les contentieux liés au logement ont bondi en 2022

Sur la période janvier-novembre 2022, 54% des 4 250 nouveaux dossiers de contentieux (4 700 en 2021) enregistrés par l’ULC concernaient le logement. «Nous avons reçu beaucoup de dossiers dans le secteur de la construction, précise Aline Rosenbaum. Un certain nombre de contrats n’ont pas pu être respectés, en raison de retards de chantiers et de l’augmentation des prix des matériaux, depuis la crise du Covid».

«Un inspecteur technique sur place»

En outre, l’ULC dit aussi avoir réceptionné un «nombre important» de dossiers liés aux bails à loyers. «Il y a beaucoup de questions et de litiges soulevés par les locataires sur les augmentations d’avances sur charges, explique Nico Hoffman, président de l’ULC. Les propriétaires s’inquiètent aussi des augmentations des avances demandées dans le cadre de copropriétés».

Comment mettre fin aux contentieux? L’ULC explique qu’elle peut aider une famille membre en intervenant directement auprès de l’entreprise. «On va d’abord analyser la situation, détaille Aline Rosenbaum. On va envoyer un inspecteur technique sur place pour voir s’il y a effectivement un retard de chantier ou une non-conformité. Sur ces bases, on va pouvoir envoyer un courrier à l’entreprise et proposer un rendez-vous, pour essayer de trouver une solution à l’amiable. L’association veut ainsi éviter que les dossiers passent au tribunal, «d’autant que certains résidents n’ont pas les moyens d’aller en justice».