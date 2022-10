Internet : Les contenus en 4K pourraient devenir payants sur YouTube

Bientôt fini de regarder des vidéos en très haute définition sur YouTube? C’est ce qui semble se profiler pour la majorité des utilisateurs de la plateforme vidéo. La filiale de Google pourrait en effet réserver les contenus en résolution 4K et 8K aux abonnés Premium. Sur Reddit, divers utilisateurs signalent avoir eu droit à une nouvelle interface en phase de test de la plateforme vidéo. Dans l’option de réglage de la qualité d’image des paramètres (roue dentée dans le coin inférieur droit du lecteur vidéo), celle-ci ajoute l’indication «2160p Premium - Tap to upgrade», à savoir «appuyez pour mettre à niveau» vers l’abonnement Premium.

Pour le moment, on ne sait pas quand et si ces tests aboutiront réellement à une restriction de qualité de vidéo pour l’utilisateur lambda. Google n’a pas non plus indiqué si elle serait réservée uniquement à l’app mobile, à la version web de YouTube, ou si elle pourrait concerner les deux.