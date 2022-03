Logement au Luxembourg – Les copropriétés devront mettre de l’argent de côté

Le but de la loi est que les copropriétés puissent financer plus facilement les travaux, notamment ceux permettant des gains en terme de consommation d'énergie.

Comment financer les travaux de rénovation d’un immeuble? Ce problème pourrait être en partie résolu grâce à une cagnotte à alimenter chaque mois par les copropriétaires. Si ce dispositif existe déjà sur base du volontariat, les pouvoirs publics entendent le rendre obligatoire. «Cela serait valable dans le neuf et dans l’ancien et la copropriété choisirait toujours comment investir», explique la députée Semiray Ahmedova (Déi Gréng), présidente de la commission Logement, à propos du projet qu'elle espère soumettre au vote d'ici cet été.

La somme à placer chaque mois sur un compte appartenant à la copropriété variera «en fonction de la classe énergétique du bâtiment», de trois à six euros par mètre carré et par mois. Plus l’ensemble est ancien, plus les copropriétaires devront mettre au pot tous les mois. «Cela peut inciter à effectuer les travaux de rénovation énergétique, sachant que seulement 2% des bâtiments de plus de 10 ans en ont bénéficié», reprend Semiray Ahmedova.