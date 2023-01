En France : Les corps de deux bébés retrouvés dans un appartement

Un scellé posé sur la porte faisait état d'une intervention, le 1er janvier, pour «homicide volontaire aggravé», ont constaté des journalistes de l' AFP. Néanmoins, à ce stade, aucune information judiciaire n'a été ouverte, a précisé la procureure Line Bonnet-Mathis, qui n'a pas souhaité donner plus de détails, dans l'attente d'un communiqué plus tard dans la journée. Selon plusieurs médias, la mère de famille a été hospitalisée.

Une femme «normale»

Dans le quartier, les voisins interrogés par l' AFP oscillaient entre choc et incompréhension. La famille habitait au dernier étage d'une résidence bien entretenue qui en compte quatre, entourée d'arbres, et qui fait partie d'un ensemble au sein d'une cité résidentielle. «On est malade, on est choqué», a confié une voisine de 56 ans. Selon elle, la famille concernée a deux enfants d'environ trois ans et un an, et était arrivée dans l'immeuble il y a environ trois ans.