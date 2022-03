Portes ouvertes : Les coulisses des entreprises

EHLERANGE - Comment ça marche une imprimerie? Et le service des eaux d'une commune? C'est le genre de questions auxquelles répondront les portes ouvertes de cette année.

Stoll Safety propose aussi des formations et c'est cette partie qui attirera le plus les curieux, la société dispose de deux simulateurs d'incendie, l'un met le visiteur en présence d'un feu à maîtriser, le second le place au milieu d'un espace rempli de fumée.