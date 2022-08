Leçon de mode: Les couples gays assurent à leur mariage

Des tenues identiques ou complémentaires? On imagine le dilemme de certains couples de même sexe au moment d’envisager l’habit que l’un et l’autre porteront le jour de leur mariage. Le créateur de mode français Simon Porte Jacquemus, 32 ans, et Marco Maestri, 34 ans, patron d’une agence de communication digitale, ont opté pour la complémentarité en blanc cassé et noir (voir les posts ci-dessous). Les deux Méridionaux se sont mariés samedi dans un village de Provence. Les photos de l’événement ont été relayées par tous les magazines de mode, à commencer par Vogue.