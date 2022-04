Evénement au Luxembourg: Les rues de la capitale ont vibré avec le retour du DKV Urban Trail

Devant la Cité judiciaire, certains avaient les mains sur les genoux, d'autres affichaient un large sourire malgré leur teint rougi par l'effort, mais tous étaient heureux d'avoir enfin pu se mesurer aux pentes de Luxembourg. Après deux annulations à cause du Covid-19, le DKV Urban Trail faisait hier son retour dans les rues de la capitale, où près de 2 500 concurrents étaient au départ des courses allant jusqu'à 34 km hier. Et où 900 personnes ont effectué les marches du samedi.

C’est plus motivant de courir avec les autres

C'est le cas de Donnchadh, un Irlandais qui travaille au Grand-Duché depuis deux ans, «Pendant le Covid, je me suis entraîné mais c’est plus motivant de courir avec les autres et devant des spectateurs, explique-t-il. Il y en avait beaucoup aujourd’hui, certains jouaient du tambour, d’autres faisaient de la zumba». Engagé sur le 13 km, Donnchadh s'est un peu égaré et a finalement rallié l'arrivée au bout de 18 km.