Apprentissage de la langue: Les cours de luxembourgeois s'exportent dans le monde entier

«Il y a un gros intérêt pour l'apprentissage du luxembourgeois, qui ne se limite pas au territoire du Grand-Duché et des résidents», s'est félicité le ministre DP de l'Éducation nationale Claude Meisch, à l'occasion d'une conférence de presse sur le sujet, ce jeudi à l'Institut national des langues ( INL ).

«La demande a très nettement évolué ces dix dernières années», constate Maisy Gorza, la directrice de l'INL. «Nous avons quasiment doublé notre offre de cours en luxembourgeois». Le nombre d'inscriptions est passé de 2 614 en 2011-2012 à 5 681 pour l'année en cours, plus du double, sans avoir trop souffert de la pandémie. Dans le même temps, l'INL a porté le nombre d'enseignants de 33 à 60. Entre l'INL et le service de formation des adultes du ministère, les cours de luxembourgeois ont rassemblé 68 000 inscriptions ces cinq dernières années et 2021-2022 compte 2 700 apprenants.