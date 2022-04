Luxembourg: Les cours de musique gratuits, c’est «plus qu’un symbole»

Comme Emilie et Ysée, 18 000 élèves fréquentent les écoles de musique et conservatoires. -PHOTO: Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Violon, guitare basse ou mandoline, l’école de musique de Differdange avait hier après-midi des airs de fourmilière. Des dizaines de jeunes, instrument à la main ou sur le dos, entraient et sortaient des salles de cours. De quoi former un orchestre symphonique.

Dans cette école de musique communale de 830 élèves, l’annonce de la gratuité des cours dès la rentrée prochaine pour tous les enfants et les jeunes et du plafonnement à 100 euros par an pour les adultes était bien accueillie. «C’est important que tous les enfants aient les moyens de faire de la musique. L’idée est exceptionnelle, c’est le premier pays à le faire», se réjouissait Marie Fe Pavon, la prof de mandoline d’Emilie et Ysée. À ce jour à Differdange, pour les jeunes, un cours théorique coûte 30 euros par an et un cours d'instrument 90 à 120 euros. Mais cela peut grimper beaucoup plus haut ailleurs, notamment pour les adultes. Parfois jusqu'à 1200 euros l'année.

«C’est plus qu’un symbole», abondait Cassandra, 15 ans, qui joue de la flûte traversière et du violon depuis cinq ans. «Les gens pourront essayer sans avoir rien à perdre sinon un peu de temps et d’investissement personnel».

Selon le directeur, Rudi De Bouw, environ «85% des élèves de l’école bénéficieront de la gratuité». Pour les autres, le plafond, permettra de gommer des disparités de prix entre les communes pouvant atteindre des centaines d’euros. «Cela va aussi combler des inégalités de tarifs. Car souvent dans les écoles régionales il y a un tarif différent pour les résidents et les non-résidents», notait Pol Belardi, coordinateur de la section musique moderne.

Venu d’Arlon, où il ne trouvait pas «une telle offre pour les cours d’instruments modernes», Olivier en bénéficiera aussi. Mais la gratuité pose des questions. Notamment celle d'un possible afflux de nouveaux élèves. «On ne peut pas repousser les murs.» Dans mon école je ne peux pas prendre plus de monde même si la gratuité est là», note Rudi De Bouw. Il existe déjà des listes d’attente pour certains instruments.

Autre crainte des enseignants, que la gratuité pousse certains à prendre cet engagement à la légère. «S’il y a beaucoup trop d’élèves il faudra faire une sélection. Le risque est que comme c’est gratuit certains ne prennent pas cela au sérieux», insiste Marie Fe Pavon. «On ne devient pas musicien en regardant trois vidéos et en allant à deux cours, c’est un vrai investissement personnel, un engagement», insiste Pol Belardi. L’abandon après quelques mois remet en cause la compensation étatique, et pourrait coûter cher aux communes.

À Differdange, les inscriptions «se feront par dossier et sur rendez-vous pour pouvoir expliquer aux candidats qu’apprendre la musique c’est joli mais qu’il y a des efforts quotidiens à fournir», insiste le directeur.

Et si le prix de l’instrument était le vrai frein à l’accès à la musique? Pas pour Cassandra qui confie louer sa flûte traversière à un prix très abordable. «Cela dépend de l’instrument», confirme Pol Belardi. Mais beaucoup d’écoles mettent à disposition des instruments à prix abordables. Les instruments sont aujourd’hui beaucoup plus accessibles qu’il y a 50 ans. Aujourd’hui, on peut trouver une bonne guitare basse à 200 euros». Restera la difficulté de choisir la batterie quand on vit en appartement.