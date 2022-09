Salon à Luxembourg: Les créateurs ont renoué le contact lors de «Long live the Summer»

1 / 16 L'exposition a été un grand succès avec beaucoup d'activités. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Un départ assez timide vendredi, une journée extraordinaire samedi et une très bonne fréquentation encore ce dimanche. Pour sa deuxième édition, le salon «Long live the Summer» a une nouvelle fois fait le plein à Luxexpo The Box au Kirchberg. Sélectionnés parmi des boutiques en ligne, 100 exposants ont pu se confronter à des feedbacks rapides avec une vraie clientèle.

Pour Claire-Lise Backes, créatrice de la marque SaKaNaNa, c'était une opportunité à ne pas manquer. «Je peins sur des sacs et je crée des pièces uniques», nous détaille-t-elle. «J'ai découvert la peinture en 2010 et j'ai fait de grands tableaux. Très vite, j'ai eu un appel spirituel pour que mes tableaux descendent dans la rue. J'ai cherché un support et j'ai trouvé les sacs à main. Je crée aussi sur des blousons. Samedi, grâce à la pluie, toute la ville est montée au Kirchberg. On partage beaucoup de joie avec des clients potentiels. Le contact humain, c'est fabuleux».

«Avoir des contacts sociaux, c'est une nécessité»

«On est là pour présenter notre concept», nous indique Cristina Cadeas, placée dans une reconstitution de la Charly's gare à Luxembourg. «Tous nos produits sont faits maison et la plupart viennent de mon jardin. Des légumes, des poke bowls, des tartines gourmandes, du thé... On propose aussi du sucré avec des pastéis de nata. La ville de Luxembourg nous a contactés pour nous inviter à ce salon et les premiers retours sont très bons. C'est un test grandeur nature et ça nous donne envie de nous installer dans un pop-up store ou dans un food-truck».