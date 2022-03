Insolite : Les curés cartonnent au Top 50

«Spiritus Dei», l'album des «Prêtres», un groupe composé de deux prêtres et d'un séminariste, est numéro un des ventes en France et est déjà certifié disque de platine, soit 100 000 exemplaires vendus.

Le groupe a été créé à l'initiative de Mgr Jean-Michel di Falco, évêque de Gap et d'Embrun, qui cherchait comment financer la construction d'une église dans les Hautes-Alpes et l'équipement en informatique d'une école à Madagascar. L'idée lui a été suggérée par le chanteur Didier Barbelivien et par le succès du groupe irlandais «The Priests».

Sur «Spiritus Dei», sorti le 29 mars, ils interprètent à la fois de la musique sacrée (l'Ave Maria, Minuit chrétien...) et de la musique populaire, comme une reprise de «Quand on n'a que l'amour» de Jacques Brel ou de l'«Hallelujah» de Leonard Cohen. Les Prêtres seront en concert à Marseille (7 mai), Paris (11 mai et 17 juin) et Rouen (18 juin).