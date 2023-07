Meurthe-et-Moselle: Les cures thermales ouvrent à Nancy, après deux reports

L’espace santé dédié aux cures thermales de Nancy a ouvert lundi, avec deux mois de retard par rapport aux prévisions en raison d’une eau initialement non conforme, liée à la livraison tardive d’une partie des installations. Cet espace du complexe Nancy Thermal doté d’un bassin multifonctions, d’un bassin de mobilisation, d’un couloir de marche dans l’eau, d’un espace de repos et de plus de 70 cabines de soins, devait initialement ouvrir ses portes aux curistes, le 15 mai dernier.