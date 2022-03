A visage découvert – Les Daft Punk tombent enfin le masque

À visage découvert : Les Daft Punk tombent enfin le masque

Image rare, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo ont posé sans leurs célèbres casques pour une sculpture réalisée par un plasticien français.

L’œuvre est visible à partir de ce jeudi à New York dans le cadre de l'exposition «Music» proposée par Xavier Veilhan à New York (jusqu'au 11 avril). Si des photos anciennes des Daft Punk circulent sur Internet, les deux musiciens français n'apparaissent désormais plus sans leurs casques, y compris lors de leur triomphe aux Grammy Awards en janvier 2014. Un anonymat savamment orchestré qui, avec leur musique, assure la renommée internationale des Robots.

«À New York, l'exposition rend hommage aux grands producteurs de musique, qui façonnent la bande-son de notre époque» comme les deux Daft Punk, mais aussi Brian Eno, Nigel Godrich ou Quincy Jones, indique la galerie Perrotin. Cette série «Producers» est constituée de «sculptures réalisées d'après des scans en 3D dans une gamme de matériaux variés, du bois au métal». «Le plus amusant», explique Xavier Veilhan au blog spécialisé «The Creators Project», c'est qu'il n'a «pas eu à demander» aux Daft Punk de poser sans casques. «C'était une réponse logique à ma proposition: je leur ai proposé de les présenter en tant que producteurs et pas en tant que musiciens. Après avoir discuté ensemble, on a décidé qu'ils devraient apparaître sous leurs vrais noms. Ils m'ont dit: OK, cette sculpture doit être l'image qui n'existe pas de nous. Ainsi, si quelqu'un veut voir à quoi nous ressemblons en vrai, il devra regarder la sculpture», ajoute le plasticien français.