Les débris du petit sous-marin ont été remontés à la surface

Les débris du petit submersible Titan, disparu près de l’épave du Titanic avec cinq personnes à son bord la semaine passée, ont été repêchés et ramenés sur terre mercredi. Les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui semblait être le nez et des parties de la coque du submersible être hissés sur un navire canadien des garde-côtes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans l’est du Canada.

«Nous avons terminé notre partie en mer», a déclaré à l’AFP leur porte-parole, Jeff Mahoney. «Il s’agissait d’une opération extrêmement risquée, à la fois pour le ROV et pour l’équipe qui a travaillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, presque sans dormir pendant toute la durée de l’opération», a-t-il poursuivi, confirmant que toutes les équipes rentraient maintenant aux États-Unis.

Près de 4000 m de profondeur

Les autorités canadiennes ont refusé de commenter la récupération des débris du sous-marin et les gardes-côtes américains n’étaient pas joignables dans l’immédiat. Le Titan, long d’environ 6,5 m, avait plongé le 18 juin pour aller observer l’épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ.