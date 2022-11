Les débuts «presque parfaits» d'Alessio Curci

Alessio Curci a marqué six minutes après son entrée sur la pelouse, pour sa première apparition avec les Lions rouges.

Jeff Lahr

Un but six minutes après sa première entrée en jeu sous le maillot de l'équipe nationale, qui offre le nul face à la Hongrie (2-2), des débuts parfaits? Pas pour Alessio Curci. L'attaquant de 20 ans, qui évolue avec la réserve de Mayence, aurait aimé transformer sa seconde occasion, quelques minutes plus tard, et offrir la victoire au Luxembourg. «Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais on va dire que c'est bon», grimace-t-il, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Curci sortait pourtant d'un enchaînement impeccable dans la défense sur le but égalisateur, mais ne retenait que son face-à-face manqué face au portier hongrois dans la foulée. «J'étais peut-être trop excité, reconnaît-il. Je me dis que si je marque, je fais gagner l'équipe. Pour un début c'est comme un rêve, donc j'ai peut-être un peu trop réfléchi». Il faut dire que Curci attendait ce moment depuis longtemps, lui qui avait été appelé pour la première fois en octobre 2019 et avait depuis pris place 12 fois sur le banc sans jamais rentrer. «J'ai continué à travailler et ça a payé», savoure-t-il.

Cette première entrée n'est pourtant pas arrivée dans les meilleures conditions. Le Luxembourg venait d'encaisser un second but et prenait l'eau de toutes parts quand Curci et Fabio Lohei (17 ans) sont entrés. Avec le latéral du FC Metz, ils ont donné un second souffle aux Lions rouges. «On a fait rentrer du sang neuf, souligne Curci. J'ai essayé de courir plus pour les autres qui étaient fatigués, j'ai fait mon maximum, donc on va dire que c'est un début presque parfait».