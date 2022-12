Aux Etats-Unis: Les déclarations d’impôt de Donald Trump vont être publiées

Aux États-Unis : Les déclarations d’impôt de Donald Trump vont être publiées

24 voix pour et 16 contre

Une commission de la Chambre des représentants, siégeant notamment sur les affaires fiscales et à majorité démocrate jusqu’à l’installation de la nouvelle majorité républicaine début janvier, a voté à 24 voix pour et 16 contre en faveur de la publication des six années de feuilles d’impôts du milliardaire entre 2015 et 2020.