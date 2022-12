Etats-Unis: Les déclarations d’impôts de Trump rendues publiques

États-Unis : Les déclarations d’impôts de Trump rendues publiques

Les déclarations d’impôts de l’ancien président Donald Trump ont été rendues publiques vendredi par une commission parlementaire américaine, à l’issue d’une longue bataille judiciaire. Donald Trump, qui s’est lancé dans une nouvelle course à la Maison-Blanche pour 2024, n’avait pas fait connaître ses déclarations fiscales, à l’inverse de tous ses prédécesseurs depuis les années 1970, suscitant de nombreuses questions sur leur contenu.

Mi-décembre, une commission parlementaire avait voté en faveur de la publication des six années de feuilles d’impôts du milliardaire entre 2015 et 2020. Ce groupe d’élus réclamait depuis trois ans les documents transmis au fisc par le milliardaire entre ces années, ce qu’il refusait. La Cour suprême leur a finalement donné raison fin novembre. On avait appris depuis que le milliardaire payait des impôts d'un montant très variable au fil des années, passant du million de dollars à rien lors de son mandat.