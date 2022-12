Au Luxembourg : Les déguisements incontournables du réveillon de Nouvel An

«Nombreuses sont les entreprises» à y avoir consacré leurs soirées de fin d'année, ajoute la gérante. «Les femmes se dirigent plutôt vers les robes, le boa et le bandeau pour cheveux. Pour les hommes, il y a les bretelles, le porte-cigare ou encore le nœud papillon. Ils peuvent ajouter une de leurs chemises et le tour est joué!».

Les costumes fluos et disco ont aussi la cote dans les rayons. «Paillettes ou sequins, les gens aiment tout ce qui brille pour le réveillon», commente Marion Bouet du Partyshop de Junglinster. Panoplie complète ou un seul petit accessoire pour associer à la tenue, chacun a le choix. «Ce petit truc en plus permet de débuter l'année avec un peu plus de fantaisie qu'habituellement», avoue Alex Teixeira, étudiant employé au partyshop d'Hollerich. Il faudra débourser entre 10 et 80 euros pour cette petite touche de folie de fin d'année. Et les décorations ne sont pas en reste. La boutique d'Hollerich a vendu énormément de ballons «Happy New Year», articles de table ainsi que des verres.