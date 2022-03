Carburants au Luxembourg - «Les demandes de conversion au bioéthanol explosent»

Les clients de l'établissement sont à 80% des frontaliers français et à 20% des Luxembourgeois qui résident près de la frontière et se déplacent régulièrement en France. Et pour cause, car le superéthanol E85 (ndlr: un carburant essence sans plomb pouvant contenir entre 65 et 85% de bioéthanol) est introuvable au Luxembourg mais présent dans de nombreuses stations-services en Moselle et Meurthe-et-Moselle (Longuyon, Amnéville, Thionville, etc.). En moyenne deux fois moins cher à l'achat que l'essence sans plomb, il permet de réaliser de belles économies (un plein de 50 litres revient à 40 euros), même si la consommation augmente légèrement (de 10 à 15%). Il émet également moins de gaz à effet de serre (de 40 à 70% selon les modèles et les conditions d'utilisation).