Procès en France : Les demandes scabreuses de Morandini à des mineurs

Ponctués de smileys, de «lol» et «mdr», ces messages ont été envoyés à des jeunes de 15 ans --Romuald* en 2013 et Simon en 2015-2016 -- et consistaient pour l'un à évoquer des scénarios sexuels et, pour le second, à lui demander, pendant plusieurs mois, d'envoyer une photo de lui dénudé.