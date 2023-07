Nouveauté au Luxembourg: Les demandeurs d'emploi doivent passer des tests de langue

«Mieux connaître nos clients pour mieux les servir», indique l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem). Tous les demandeurs d’emploi s’inscrivant à l’Adem doivent, à partir de ce mardi 4 juillet, passer des tests en ligne, dans les langues qu’ils ont déclaré pratiquer lors de leur inscription. Les quatre principales langues du marché de l’emploi sont concernées: luxembourgeois, français, allemand et anglais.

«Cette nouveauté s’inscrit dans le processus de digitalisation de l’Adem et sera accessible à partir du portail de l’emploi, dans un espace dédié dont l’accès, sur invitation, sera réservé aux personnes qui s’inscrivent à l’Adem, détaille l'Agence dans un communiqué. L’offre sera étendue au fur et à mesure à l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits. Son principal objectif est de favoriser une évaluation objective et uniformisée du niveau de langues des demandeurs d’emploi − alors que celui-ci repose actuellement sur les déclarations faites lors de l’inscription».