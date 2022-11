Etats-Unis: Les démocrates assurés de conserver leur majorité au Sénat

États-Unis : Les démocrates assurés de conserver leur majorité au Sénat

Getty Images via AFP

Le parti démocrate a remporté samedi le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis, une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden et un échec cuisant pour son prédécesseur Donald Trump. «Je me sens bien et j’attends avec impatience les deux prochaines années», a réagi Joe Biden depuis Phnom Penh en marge d’un sommet asiatique.