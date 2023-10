Les députés «nerveux» et «curieux» avant leur rentrée

«Je ne rentre pas de manière relax. Je suis quand même un peu nerveux, car c’est une grande fierté d’accéder à ce nouveau rôle», sourit Ben Polidori. Le Pirate fait partie des nouveaux entrants à la Chambre des députés, qui organise, mardi, sa première séance depuis les élections législatives du 8 octobre. Tout comme la socialiste Claire Delcourt, «agitée et curieuse» à la veille du grand rendez-vous. Depuis le scrutin, elle a «suivi l’actualité et effectué les démarches nécessaires» avec son travail.

Certains petits nouveaux ont commencé à se préparer. «J’ai regardé comment l’institution fonctionnait, à qui s’adresser en cas de questions», relate Alexandra Schoos (ADR), qui a quitté son emploi lundi. «Maintenant, je vais découvrir pas à pas et me pencher sur les dossiers», dit-elle. «J’ai fait le tour de la Chambre, j’ai visité les lieux et échangé avec le personnel, c’était très intéressant», témoigne Meris Sehovic, qui s’attend «à une première séance procédurale». Il sera le seul écologiste en ce début de législature.

Michel Wolter, président provisoire

Tous vont prêter serment, mardi, et la première séance sera en partie consacrée à la vérification des pouvoirs. Les opérations électorales sont contrôlées, de même que l’absence d’incompatibilité pour chaque élu. De manière provisoire, le bureau est composé de Michel Wolter (CSV), député le plus expérimenté (élu depuis 1984), ainsi que de Liz Braz (LSAP) et Luc Emering (DP), les plus jeunes en âge.