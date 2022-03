Thaïlande : Les dernières images d’un caméraman tué sur le terrain

Le corps d'un journaliste japonais, tué par balle samedi à Bangkok lors d'affrontements entre soldats et manifestants, a été rapatrié. Sa caméra aussi.

Hiro Muramoto, caméraman de 43 ans employé par l'agence de presse Reuters, a été mortellement touché par une balle dans la poitrine lors des troubles en Thaïlande, alors qu'il couvrait des heurts entre l'armée et les opposants au Premier ministre, qui ont fait 21 morts au total. L'avion transportant son cercueil s'est posé en fin d'après-midi à l'aéroport de Tokyo Narita, accueilli par une foule de journalistes dont de nombreux collègues venus lui rendre hommage.

Parties en Thaïlande reconnaître sa dépouille lundi, l'épouse et les deux filles de Hiro Muramoto devaient revenir au Japon plus tard dans la journée. Une autopsie pratiquée par les autorités thaïlandaises a confirmé que le journaliste avait été tué par balle, mais l'armée comme les manifestants affirment n'avoir pas tiré à balles réelles.

Plus de 860 personnes ont été blessées et 21 tuées samedi à Bangkok lors d'affrontements entre soldats et «chemises rouges», partisans de l'ex-Premier ministre en exil Thaksin Shinawatra qui réclament la démission du chef du gouvernement Abhisit Vejjajiva.