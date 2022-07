Tombés d'un canyon : Les derniers instants d'une famille avant le drame

La virée d'un famille russe dans les montagnes du Daghestan a tourné au cauchemar. Les parents et leurs enfants ont perdu la vie après que leur voiture eut foncé dans un ravin.

Ils voulaient emmener leurs enfants voir de leurs propres yeux un célèbre canyon au Daghestan, en Russie. La virée familiale a tourné au drame. Une vidéo montrant la voiture tomber de plus de 70 mètres circule actuellement sur la Toile. Rustam Gabinov, 38 ans, sa femme Alfina et leurs deux enfants de 8 et 10 ans étaient à bord du véhicule. Aucun d'entre eux n'a survécu.