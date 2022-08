25 ans après: Les derniers mots de la princesse Diana

A son arrivée, le soldat du feu n'avait même pas reconnu la princesse mais il se souvient parfaitement de cette «femme blonde», qui n'avait pas l'air d'être grièvement blessée. «Quand je me suis approché, elle était assise au sol et reprenait conscience juste à ce moment-là. Elle m'a regardé et m'a dit «Oh mon dieu, que s'est-il passé?»». L'homme lui a alors pris la main et dit de rester calme.