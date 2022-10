Environnement : Les désastres climatiques menacent aussi nos assiettes

Les crises liées à la guerre, aux catastrophes météo ou à la pandémie ont ébranlé les systèmes alimentaires mondiaux et fait basculer des millions de personnes dans la faim et la pauvreté. Le sujet sera sur la table de la prochaine conférence de l’ONU sur le climat, la COP27, début novembre à Charm el-Cheikh en Égypte. Inondations, sécheresses et vagues de chaleur frappent en effet les récoltes de l’Europe à l’Asie, menacent de famine la Corne de l’Afrique. Et les experts préviennent que cela pourrait n’être qu’un début.