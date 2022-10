Mort d'Alisha : Les deux ados agresseurs condamnés à 13 et 10 ans de prison

Le 14 mars 2021, plus de 2000 personnes avaient participé à une marche blanche pour rendre hommage à la jeune fille.

La cour d'appel des Yvelines a condamné lundi un garçon de 17 ans à 13 ans de prison pour assassinat et une fille de 16 ans à 10 ans de prison pour le meurtre d'Alisha, une collégienne de 14 ans frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil en 2021.

Après un procès à huis clos, la chambre des mineurs de la cour d'appel a rendu, en public, une décision qui distingue le rôle joué par les deux adolescents: assassinat pour le jeune homme en vertu de la «préméditation» via des «éléments préparatoires», et le meurtre pour la jeune fille, par son concours actif dans la mort d'Alisha le jour du drame, qui s'est noué sous les piliers d'un viaduc de l'autoroute A15 le 8 mars 2021.

Mort par noyade

La scène s'est déroulée à l'abri des regards à Argenteuil, au nord-ouest de Paris. Au pied des piliers du viaduc de l'autoroute A15 qui enjambe la Seine, la jeune fille au visage encore enfantin et aux cheveux de jais avait retrouvé une camarade de sa classe de troisième, avait retracé Éric Corbaux, procureur de Pontoise à l'époque des faits. Quelques minutes plus tard, un garçon s'était approché de la victime pour lui asséner de multiples coups dont certains au visage. La victime avait ensuite été jetée dans la Seine, avait-il poursuivi.