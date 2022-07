Au Luxembourg : Les deux ados disparus ont été retrouvés sains et saufs

LUXEMBOURG – Deux adolescents portés disparus au Luxembourg depuis mercredi et vendredi passé, ont été retrouvés hors de danger, annonce vendredi soir la police grand-ducale.

Plus de peur que de mal pour les jeunese Patrick et Mickael, dont la disparition avait été signalée il y a une semaine pour le premier, et mercredi pour le second. Les deux adolescents originaires du sud du pays ont été retrouvés sains et saufs, a annoncé la police luxembourgeoise, vendredi.