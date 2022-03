Bande dessinée – Les deux âmes en peine vont-elles se croiser?

Au milieu du tumulte d’une grande ville (jamais citée mais probablement Londres), une jeune femme et un jeune homme, dont les prénoms restent inconnus, mènent leur vie. Elle est serveuse et cherche l’amour sur des sites de rencontres, où elle trouve surtout des lourdauds. Il erre seul ou avec son chien et vit de petits boulots pas toujours gratifiants. Les deux vivent dans le même quartier, fréquentent les mêmes endroits mais ne se connaissent pas. Une partie de l’intrigue consiste à savoir s’ils vont se rencontrer et se parler. Comme une allégorie de l’amour difficile à trouver dans notre société du mouvement.