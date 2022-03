Kim Kardashian et Paris Hilton : Les deux bimbos sont redevenues très proches

Les deux jeunes femmes s’étaient éloignées après avoir été les meilleures amies au début des années 2000. Mais, depuis vendredi dernier, elles semblent plus proches que jamais.

Plus tard, Kim Kardashian lance à ses abonnés: «On ne fait que traîner, juste une journée de plaisir, moi et Paris. Si vous n’avez pas vu son documentaire (This Is Paris) sur YouTube, vous devriez le regarder.»