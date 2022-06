Crainte au Luxembourg : Les deux braqueurs de stations ont «opéré à visage découvert»

NIEDERKORN – Deux stations-services ont été braquées coup sur coup, samedi soir, dans le sud du pays. Deux de plus dans une série qui s'allonge… «L'essentiel» est allé sur place.

Indéniablement, le phénomène prend de l'ampleur. La double attaque de stations-services qui s'est déroulée à Niederkorn, puis à Rodange, samedi autour de 19h , porte à six le nombre de braquages de ce type depuis le début de l'année, alors qu'il y en avait eu neuf en 2021, seulement deux en 2020 et... zéro en 2019.

Probablement «le fait des mêmes auteurs», selon la police, les deux attaques de samedi ont été perpétrées à dix kilomètres de distance. «Ils ont opéré à visage découvert et parlaient français», dit-on à la station rodangeoise cambriolée. «Ils ont conversé entre eux une dizaine de minutes, avant de payer leurs achats avec des billets froissés. Et ils ont profité du rangement des dits billets par l'employée pour bondir et dérober le tiroir-caisse. Tout est allé très vite».

Pas de violence, pas de traumatisme cette fois

La police scientifique s’est rendue sur place et une enquête a été ouverte. Deux hommes originaires d’Europe centrale sont recherchés: l'un de grande taille, vêtu d’un jean bleu, de chaussures de tennis blanches et d’un tee-shirt noir, l'autre de petite taille, portant une casquette et un tee-shirt noirs, un short et des chaussures gris.