Agression en France : Les deux policiers ont d'importantes séquelles

Les deux policiers gravement brûlés lors de l'attaque aux cocktails Molotov à Viry-Châtillon sont «hors de danger», mais le traitement de leurs séquelles va être «très long».

«Les deux sont sauvés. Leur vie est hors de danger. Ça ne veut pas dire que le traitement est terminé au niveau des blessures fonctionnelles et esthétiques. Leur parcours médical n'est pas terminé (...) ça va être encore très long», a déclaré le professeur Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie plastique, esthétique et traitement des brûlés de l'hôpital où avaient été admis les deux policiers après leur agression le 8 octobre. Le plus grièvement touché, un adjoint de sécurité de 28 ans, est sorti mercredi du coma artificiel dans lequel il avait été plongé pour faire face à ses blessures, a expliqué M. Mimoun.