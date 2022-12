Procès en France : Les deux principaux condamnés des attentats de Nice ont fait appel

Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb ont été reconnus coupables le 13 décembre pour leur implication dans l’attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016.

Ce croquis d'audience réalisé le 5 septembre 2022 montre les accusés Enkeledja Zace (G), Artan Henaj (2e G), Maksim Celaj (3e G), Chokri Chafroud (4e G), Endri Elezi (C), Ramzi Arefa (2e D) et Mohamed Ghraieb (D) alors qu'ils assistent à la journée d'ouverture du procès des suspects de l'attentat au camion de Nice en 2016.

Trois mois d’audience

Au terme de plus de trois mois d’audience, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb ont été reconnus coupables le 13 décembre d’association de malfaiteurs terroriste pour leur implication dans l’attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. L’assaillant, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, avait été tué par la police à l’issue de sa course meurtrière.