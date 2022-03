Évasion : Les Deux-Sèvres, une bulle de calme

NIORT – Ce département de l'ouest de la France est une véritable ode à la tranquillité et la nature.

Un havre de paix dans un écrin de verdure. Situé dans l'ouest de la France entre la Vendée, les Charentes et la région nantaise, le département des Deux-Sèvres se dessine en longueur, offrant des décors d'une grande richesse. Des toits en ardoise du Thouarsais aux maisons en pierre jaune du Sud, des collines de la Gâtine aux rubans de végétation délimitant les pâtures du bocage bressuirais, le calme et la tranquillité seront vos guides.

Traversé par de nombreux cours d'eau, comme la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise qui lui ont donné son nom, le département fourmille de chemins de VTT et de pistes cyclables, notamment autour du marais poitevin.

Les charmes de la «Venise verte»

Un peu de tourteau fromager?

Non, il n'est pas trop cuit. Avec sa croûte calcinée et son cœur aérien à base de fromage de chèvre, le tourteau fromager est un dessert emblématique. La légende raconte qu'une cuisinière de Ruffigny avait oublié sa préparation au four. Lorsqu'elle l'a sorti, le gâteau avait doublé de volume et sa croûte était devenue noire. Elle en offrit à ses voisins qui furent conquis par sa légèreté. À consommer frais, le soufflé était autrefois apporté aux grandes occasions.