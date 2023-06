Emploi au Luxembourg: Les deux tiers des nouveaux salariés sont frontaliers

L'emploi a reculé dans la construction entre le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Pexels

Au 1er trimestre 2023, l'emploi salarié n'a pas progressé aussi vite que les trimestres précédents, a noté le Statec jeudi: +0,5% par rapport au 4e trimestre 2022 (contre 0,7% au trimestre précédent) et une progression annuelle de 2,9% (contre 3,3% au dernier trimestre 2022). Ainsi, le Luxembourg compte quelque 2 360 salariés de plus que fin 2022, dont les deux tiers sont des frontaliers.

Le nombre de ces derniers a de nouveau augmenté plus rapidement au 1er trimestre que celui des salariés résidents (+0,7% contre +0,5%). Ce sont les Français qui enregistrent la plus forte progression (+0,9% par rapport au trimestre précédent contre +0,4% pour les Belges et +0,5% pour les Allemands). Sur un an, le nombre de frontaliers français a augmenté de 4,6% (contre 2,4% pour les Belges et +2% pour les Allemands).

Le secteur de la construction a tiré le frein à main

L'emploi salarié résident n'a grimpé que de 2,3%, boosté par les salariés résidents non communautaires (+3,9% sur un trimestre et +17,4% sur un an). Le nombre de salariés luxembourgeois n'a augmenté que de 1,5% sur un an et celui des résidents de l'UE est resté quasi stable (+0,1%).

Les branches les plus dynamiques sont les activités financières et d'assurance (+3,9% sur un an), devant l'Administration centrale (+3,8%). Sans surprise, le secteur de la construction, en souffrance, a tiré le frein à main: -0,2% au premier trimestre et seulement +1% sur un an.