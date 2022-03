Bande dessinée : Les devoirs donnent lieu à des scènes comiques

Les écoliers Tom et Lola ont bien du souci à cause des devoirs, ce qui donne lieu à des scènes comiques… et réalistes! L'album plaira aux enfants comme aux parents.

Les devoirs donnent lieu à de nombreuses scènes cocasses à la maison. Bamboo

«Mais sérieux, à quoi ça sert de faire ses devoirs?». L’interrogation du jeune Tom parle à beaucoup d’enfants et de parents et sert de fil conducteur à une nouvelle série sur ces fameux devoirs à réaliser à la maison, dont le premier tome vient de sortir. S’il semble peu amusant au premier abord, le thème se prête finalement à de nombreuses situations cocasses.

L’album signé Domas met en scène Tom et Lola, deux frères et sœurs, ainsi que leurs parents et grands-parents. Tout le monde est mis à contribution à sa manière pour les devoirs, le père et la mère tentant de pousser les enfants à travailler, tandis que papi les aide plutôt à mettre au point des stratégies d’évitement. Les problèmes (insolubles) de mathématiques, les révisions pendant les vacances, la fatigue des parents, les disputes familiales, les cartables qui pèsent une tonne, etc.: tous les aspects liés aux devoirs sont abordés de manière drôle.

Des astuces pour les parents et les enfants

Le projet est né après le confinement du printemps 2020, comme l’explique Domas dans une présentation de l’éditeur: «Il y a eu beaucoup d’énervement lié à l’école à la maison avec mes filles, âgées de 12 et 10 ans à l’époque. Quand est venue la deuxième période de fermeture des écoles, j’ai tâché de ne pas m’énerver et de faire des gags à partir des moments compliqués».

Avant tout humoristique, la bande dessinée, qui prend la forme de gags d’une page, revêt aussi un caractère pédagogique, en divulguant entre les lignes des astuces aux parents et enfants. «Les parents subissent aussi les devoirs des enfants», glisse l’auteur. Après les planches, un cahier de six pages fournit des conseils, regroupés par thématiques (Où faire ses devoirs, comment retenir ses leçons, etc.).

• «T’as fait tes devoirs?». Domas. Bamboo, 10,95 euros.