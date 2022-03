Les Diables Rouges divisés sur le cas Witsel

Joueurs d’Anderlecht et du Standard se côtoient au sein de l’équipe nationale qui affrontera l’Espagne samedi. Non sans certaines tensions.

«Les joueurs du Standard et d'Anderlecht n'ont pas encore parlé de cette blessure», a confié le joueur d’Anderlecht, Olivier Deschacht à 7sur7. «D'ailleurs, on n'est pas souvent près des Rouches. Quand c'est le cas, c'est pour discuter des phases à travailler. Mais pas un mot sur le choc de dimanche passé».

Olivier Deschacht, Jelle Van Damme, Tom De Sutter évoluent à Anderlecht (mais ces deux derniers ne participeront pas au match samedi) tandis que Steven Defour et Igor De Camargo jouent pour le Standard. Preuve en est que l’atmosphère n’est pas à l’union nationale autour des Diables Rouges, Steven Dufour a été conspué par les supporters lors d’un entraînement mercredi: le joueur était monté au créneau pour défendre le Soulier d’Or.

La sélection belge n'a plus le droit à l'erreur si elle veut décrocher son billet pour l'Afrique du Sud dans une mission qui s'avère de plus en plus périlleuse.